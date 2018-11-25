18:23 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" разгромил "Арсенал"

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"Краснодар" в домашнем матче 15-го тура чемпионата России разгромил "Арсенал" (3:0). Голами в составе хозяев отметились Вандерсон, Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.

"Краснодар" (29 очков) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставание "быков" от лидирующего "Зенита" – 2 очка, вечером сине-бело-голубые принимают "Ростов".

"Арсенал" (17 очков), для которого эта игра стала первой под руководством Игоря Черевченко, расположился на 11-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

15-й тур

"Краснодар" – "Арсенал" (Тула) – 3:0 (1:0)  

Голы: Вандерсон Масиэл, 40 (1:0). Игнатьев, 48 (2:0). Сулейманов, 76 (3:0). 

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Вандерсон Масиэл (Окриашвили, 80), Каборе, Ари, Перейра (Газинский, 71), Стоцкий (Сулейманов, 73), Игнатьев. 

"Арсенал" (Тула): Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бакаев (Кангва, 71), Костадинов, Кадири, Ткачев (Горбатенко, 64), Мирзов, Джорджевич. 

Предупреждения: Джорджевич, 5. Каборе, 41. Беляев, 45. Бакаев, 53. 

Удаление: Каборе, 88. 

Судьи: Карасев. Чельцов (оба - Москва), Лунев (Новосибирск). 

25 ноября. Краснодар. Стадион "Краснодар". 16628 зрителей.

Краснодар – Арсенал Т

 

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2018-2019/​

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