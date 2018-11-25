"Краснодар" разгромил "Арсенал"

"Краснодар" в домашнем матче 15-го тура чемпионата России разгромил "Арсенал" (3:0). Голами в составе хозяев отметились Вандерсон, Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.
"Краснодар" (29 очков) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставание "быков" от лидирующего "Зенита" – 2 очка, вечером сине-бело-голубые принимают "Ростов".
"Арсенал" (17 очков), для которого эта игра стала первой под руководством Игоря Черевченко, расположился на 11-й строчке.
Чемпионат России
Премьер-лига
15-й тур
"Краснодар" – "Арсенал" (Тула) – 3:0 (1:0)
Голы: Вандерсон Масиэл, 40 (1:0). Игнатьев, 48 (2:0). Сулейманов, 76 (3:0).
"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Вандерсон Масиэл (Окриашвили, 80), Каборе, Ари, Перейра (Газинский, 71), Стоцкий (Сулейманов, 73), Игнатьев.
"Арсенал" (Тула): Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бакаев (Кангва, 71), Костадинов, Кадири, Ткачев (Горбатенко, 64), Мирзов, Джорджевич.
Предупреждения: Джорджевич, 5. Каборе, 41. Беляев, 45. Бакаев, 53.
Удаление: Каборе, 88.
Судьи: Карасев. Чельцов (оба - Москва), Лунев (Новосибирск).
25 ноября. Краснодар. Стадион "Краснодар". 16628 зрителей.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам
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http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2018-2019/