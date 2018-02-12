"Краснодар" расторг контракт с Жировым

"Краснодар" на официальном сайте сообщил о расторжении контракта с защитником Александром Жировым. Соглашение было разорвано по согласию сторон.

Напомним, Жиров подписал контракт с "быками" в январе 2017 года, но сразу был отдан в аренду в "Анжи". В этом сезоне за основной состав краснодарской команды он не провел ни одного матча.