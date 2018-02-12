"Краснодар" расторг контракт с Жировым

"Краснодар" на официальном сайте сообщил о расторжении контракта с защитником Александром Жировым. Соглашение было разорвано по согласию сторон.
Напомним, Жиров подписал контракт с "быками" в январе 2017 года, но сразу был отдан в аренду в "Анжи". В этом сезоне за основной состав краснодарской команды он не провел ни одного матча.
Александр Жиров покинул @FCKrasnodar– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 12 февраля 2018 г.
Контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию сторон.
ФК "Краснодар" благодарит Александра Жирова за сотрудничество и желает ему профессиональных успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/0RXFcV4Q8Q
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18:33