15:37 | Футбол — РФПЛ

"Краснодар" расторг контракт с Жировым

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"Краснодар" на официальном сайте сообщил о расторжении контракта с защитником Александром Жировым. Соглашение было разорвано по согласию сторон.

Напомним, Жиров подписал контракт с "быками" в январе 2017 года, но сразу был отдан в аренду в "Анжи". В этом сезоне за основной состав краснодарской команды он не провел ни одного матча.

Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=130865

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