"Краснодар" пытался подписать Кинтеро и хочет купить Куэву

"Краснодар" продолжает поиски атакующего полузащитника. По информации "СЭ", "быки" уже сделали предложение полузащитнику сборной Перу Кристиану Куэве. На этом чемпионате мира 26-летний футболист "Сан-Паулу" принял участие во всех трех матчах группового этапа. В игре с Данией южноамериканец не реализовал пенальти.

Кроме того, еще до начала турнира "Краснодар" пытался договориться с полузащитником сборной Колумбии Хуаном Кинтеро. Права на него принадлежат "Порту", который отдал его в аренду в "Ривер Плейт". На ЧМ 25-летний Кинтеро уже отметился голом в ворота Японии и двумя результативными передачами в поединке с Польшей. (Вячеслав КОРОТКИН)