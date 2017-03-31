"Краснодар" пустит болельщиков ЦСКА на сектор бесплатно

Болельщики ЦСКА смогут бесплатно посетить гостевой матч 22-го тура чемпионата России против "Краснодара", сообщает официальный сайт армейцев. Акция распространяется на гостевой сектор стадиона. Матч состоится 9 апреля. На данный момент московский клуб идет на втором месте в турнирной таблице, "Краснодар" занимает четвертую строчку.

"В связи с этим руководство "Краснодара" обращается к болельщикам ЦСКА с пожеланием воздержаться от использования пиротехнических изделий и нецензурных скандирований во время проведения матча", – говорится в сообщении на сайте.