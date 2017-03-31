13:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" пустит болельщиков ЦСКА на сектор бесплатно

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Болельщики ЦСКА смогут бесплатно посетить гостевой матч 22-го тура чемпионата России против "Краснодара", сообщает официальный сайт армейцев. Акция распространяется на гостевой сектор стадиона. Матч состоится 9 апреля. На данный момент московский клуб идет на втором месте в турнирной таблице, "Краснодар" занимает четвертую строчку.

"В связи с этим руководство "Краснодара" обращается к болельщикам ЦСКА с пожеланием воздержаться от использования пиротехнических изделий и нецензурных скандирований во время проведения матча", – говорится в сообщении на сайте.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/o-rasprostranenii-biletov-na-match-krasnodar-pfk-cska/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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баламошка

А спартаковским болельщикам тогда пусть доплачивают за посещение стадиона. Проездные, гостиницу, еду и бухло.

14:38

Dimos.

Baalex Зашибись! А спартаковским болельщикам кто-то будет такие акции устраивать. 13:51 __________________ на гостевой сектор краснодарцы всем вход бесплатный делают и даже свиньям

14:30

pussykitty

Baalex,, пардоньте 5 марта

14:01

pussykitty

Baalex, мясной, ты зашкварился совсем? 3 марта вас тоже пускали бесплатно, как и болотных.

14:00

Митяй Антибомж

Судьба 3х очков, я так понимаю, уже решена. Ну оно и понятно, Гинеру сейчас нужнее, а Краснодыру больше ЛЕ всё равно не светит.

13:59

Baalex

Зашибись! А спартаковским болельщикам кто-то будет такие акции устраивать.

13:51

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