"Краснодар" пустит болельщиков ЦСКА на сектор бесплатно

Болельщики ЦСКА смогут бесплатно посетить гостевой матч 22-го тура чемпионата России против "Краснодара", сообщает официальный сайт армейцев. Акция распространяется на гостевой сектор стадиона. Матч состоится 9 апреля. На данный момент московский клуб идет на втором месте в турнирной таблице, "Краснодар" занимает четвертую строчку.
"В связи с этим руководство "Краснодара" обращается к болельщикам ЦСКА с пожеланием воздержаться от использования пиротехнических изделий и нецензурных скандирований во время проведения матча", – говорится в сообщении на сайте.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/o-rasprostranenii-biletov-na-match-krasnodar-pfk-cska/
баламошка
А спартаковским болельщикам тогда пусть доплачивают за посещение стадиона. Проездные, гостиницу, еду и бухло.
14:38
Dimos.
Baalex Зашибись! А спартаковским болельщикам кто-то будет такие акции устраивать. 13:51 __________________ на гостевой сектор краснодарцы всем вход бесплатный делают и даже свиньям
14:30
pussykitty
Baalex,, пардоньте 5 марта
14:01
pussykitty
Baalex, мясной, ты зашкварился совсем? 3 марта вас тоже пускали бесплатно, как и болотных.
14:00
Митяй Антибомж
Судьба 3х очков, я так понимаю, уже решена. Ну оно и понятно, Гинеру сейчас нужнее, а Краснодыру больше ЛЕ всё равно не светит.
13:59
Baalex
Зашибись! А спартаковским болельщикам кто-то будет такие акции устраивать.
13:51