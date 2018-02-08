"Краснодар" проиграл "Видеотону" в первом матче Шатова

"Краснодар" проиграл "Видеотону" со счетом 0:1 в товарищеском матче. Российский клуб пропустил еще в первом тайме и не смог отыграться.
Напомним, что в составе "Краснодара" дебютировал полузащитник Олег Шатов. 27-летний футболист вышел на поле во втором тайме вместо Романа Шишкина.
"Быки" арендовали хавбека у "Зенита" до конца сезона с опцией выкупа игрока.
Товарищеский матч
"Краснодар" – "Видеотон" – 0:1 (0:1)
Гол: Стопира, 22 (0:1).
"Краснодар": Адамов, Янбаев, Мартынович, Рамирес, Татаев, Каборе (Шишкин, 23. Шатов, 46), Жоаузинью, Жигулев, Воробьев, Иван, Бутенко.
8 февраля. Марбелья. Стадион Dama de Noche.
SWED
Ну а че? Из Зенита-2 в Краснодар-2. Шутка. На самом деле, успехов Олегу ))
20:42
Бармалей3000
Это дубль Краснодара?
20:02