"Краснодар" проиграл в Оренбурге

В матче 27-го тура чемпионата России "Краснодар" в гостях уступил "Оренбургу" со счетом 0:2. Первый гол хозяев в начале второго тайма забил нападающий Элгуджа Лобжанидзе. В концовке встречи отличился Павел Нехайчик.
Благодаря победе "Оренбург" набрал 26 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице, обойдя тульский "Арсенал". "Краснодар" занимает четвертую строчку в премьер-лиге, имея в своем активе 45 баллов.
Чемпионат России
Премьер-лига
27-й тур
"Оренбург" – "Краснодар" – 2:0 (2:0)
Гол: Любжанидзе, 49 (1:0). Нехайчик, 90+1 (2:0).
vesmast2012
1-0 СЭ?????????????????????????
15:57
Alex.S
Ну не шмогла я, не шмогла...Будет говорить Шалимов, когда его выпрут из клуба.
15:56
Slim Taller
Кабы не Синицын,счёт мог быть крупнее.А Смолов специалист по воробьям.
15:56
shpasic
кто-то, помнится, хотел, чтобы Краснодар попал в ЛЧ. чем он лучше мучений ЦСКА или Зенита?
15:56
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
говядина краснодарская явно больше не хочет в еврокубках играть.....
15:54