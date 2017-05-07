15:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" проиграл в Оренбурге

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В матче 27-го тура чемпионата России "Краснодар" в гостях уступил "Оренбургу" со счетом 0:2. Первый гол хозяев в начале второго тайма забил нападающий Элгуджа Лобжанидзе. В концовке встречи отличился Павел Нехайчик.

Благодаря победе "Оренбург" набрал 26 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице, обойдя тульский "Арсенал". "Краснодар" занимает четвертую строчку в премьер-лиге, имея в своем активе 45 баллов.

Чемпионат России

Премьер-лига

27-й тур

"Оренбург" – "Краснодар" – 2:0 (2:0)

Гол: Любжанидзе, 49 (1:0). Нехайчик, 90+1 (2:0).

Трансляция матча "Оренбург" – "Краснодар"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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vesmast2012

1-0 СЭ?????????????????????????

15:57

Alex.S

Ну не шмогла я, не шмогла...Будет говорить Шалимов, когда его выпрут из клуба.

15:56

Slim Taller

Кабы не Синицын,счёт мог быть крупнее.А Смолов специалист по воробьям.

15:56

shpasic

кто-то, помнится, хотел, чтобы Краснодар попал в ЛЧ. чем он лучше мучений ЦСКА или Зенита?

15:56

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

говядина краснодарская явно больше не хочет в еврокубках играть.....

15:54