"Краснодар" проиграл в Оренбурге

В матче 27-го тура чемпионата России "Краснодар" в гостях уступил "Оренбургу" со счетом 0:2. Первый гол хозяев в начале второго тайма забил нападающий Элгуджа Лобжанидзе. В концовке встречи отличился Павел Нехайчик.

Благодаря победе "Оренбург" набрал 26 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице, обойдя тульский "Арсенал". "Краснодар" занимает четвертую строчку в премьер-лиге, имея в своем активе 45 баллов.

Чемпионат России

Премьер-лига

27-й тур

"Оренбург" – "Краснодар" – 2:0 (2:0)

Гол: Любжанидзе, 49 (1:0). Нехайчик, 90+1 (2:0).

Трансляция матча "Оренбург" – "Краснодар"