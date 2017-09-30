"Краснодар" проиграл три матча подряд впервые с 2014 года

"Краснодар" в матче 12-го тура чемпионата России проиграл "Арсеналу" (0:1). Это поражение стало для "быков" первым за пять игр с тульской командой, сообщает пресс-служба краснодарцев.

Кроме того, "Краснодар" потерпел третье поражение подряд. До встречи с "Арсеналом" подопечные Игоря Шалимова уступили "Зениту" (0:2) в чемпионате России и "Томи" (1:2) в Кубке России. Прошлый раз с командой такое произошло почти 3 года назад – осенью 2014 года, когда "быки" последовательно уступили "Крыльям Советов" с "Мордовией" в чемпионате России и немецкому "Вольфсбургу" в Лиге Европы.

Удаление Шарля Каборе стало уже 6-м для полузащитника в 77-ми проведенных за "Краснодар" официальных матчах. Футболист из Буркина-Фасо - самый удаляемый игрок в истории клуба.