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"Краснодар" проиграл последние шесть матчей при судействе Лапочкина, "Спартак" выиграл 19 из 24


"Краснодар" уступил в матче четвертого тура "Спартаку" (0:1) и потерпел шестое поражение подряд при судействе Сергея Лапочкина. Питерский арбитр работал на 19 играх "быков", в которых они одержали всего семь побед при трех ничьих и девяти поражениях.

Зато для "Спартака" Лапочкин является одним из самых удачных судей. В 24 матчах, которые судил 37-летний арбитр москвичи одержали 19 побед при двух ничьих и трех поражениях. (Кирилл БУРДАКОВ)

Последние шесть матчей "Краснодара" при судействе Лапочкина

Дата

Соперник

Счет

28.08.2016

Локомотив (д)

1:2

31.07.2017

Спартак (г)

0:2

23.10.2017

Локомотив (г)

0:2

18.11.2017

Спартак (д)

1:4

22.04.2018

ЦСКА (г)

1:2

18.08.2018

Спартак (д)

0:1

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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