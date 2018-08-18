"Краснодар" проиграл последние шесть матчей при судействе Лапочкина, "Спартак" выиграл 19 из 24

"Краснодар" уступил в матче четвертого тура "Спартаку" (0:1) и потерпел шестое поражение подряд при судействе Сергея Лапочкина. Питерский арбитр работал на 19 играх "быков", в которых они одержали всего семь побед при трех ничьих и девяти поражениях.

Зато для "Спартака" Лапочкин является одним из самых удачных судей. В 24 матчах, которые судил 37-летний арбитр москвичи одержали 19 побед при двух ничьих и трех поражениях. (Кирилл БУРДАКОВ)

Последние шесть матчей "Краснодара" при судействе Лапочкина

Дата Соперник Счет 28.08.2016 Локомотив (д) 1:2 31.07.2017 Спартак (г) 0:2 23.10.2017 Локомотив (г) 0:2 18.11.2017 Спартак (д) 1:4 22.04.2018 ЦСКА (г) 1:2 18.08.2018 Спартак (д) 0:1

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