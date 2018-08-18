"Краснодар" проиграл последние шесть матчей при судействе Лапочкина, "Спартак" выиграл 19 из 24

"Краснодар" уступил в матче четвертого тура "Спартаку" (0:1) и потерпел шестое поражение подряд при судействе Сергея Лапочкина. Питерский арбитр работал на 19 играх "быков", в которых они одержали всего семь побед при трех ничьих и девяти поражениях.
Зато для "Спартака" Лапочкин является одним из самых удачных судей. В 24 матчах, которые судил 37-летний арбитр москвичи одержали 19 побед при двух ничьих и трех поражениях. (Кирилл БУРДАКОВ)
Последние шесть матчей "Краснодара" при судействе Лапочкина
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
28.08.2016
|
Локомотив (д)
|
1:2
|
31.07.2017
|
Спартак (г)
|
0:2
|
23.10.2017
|
Локомотив (г)
|
0:2
|
18.11.2017
|
Спартак (д)
|
1:4
|
22.04.2018
|
ЦСКА (г)
|
1:2
|
18.08.2018
|
Спартак (д)
|
0:1
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