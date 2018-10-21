"Краснодар" проиграл "Ахмату" и остался в 6 очках от "Зенита". Мусаев удален за споры с арбитром

"Краснодар" проиграл "Ахмату" в домашнем матче 11-го тура чемпионата России - 0:1. Гол на 60-й минуте забил Исмаэл. Он отличился после грубой ошибки вратаря хозяев Андрея Синицына.

В начале второго тайма за споры с арбитром был удален старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев. Он досматривал игру с трибун стадиона "Краснодар". Сообщалось, что болельщики "быков" освистали решение Виталия Мешкова удалить Мусаева.

"Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице с 19 очками. Команда отстает на 6 баллов от "Зенита". "Ахмат" с 15 очками занимает 9-е место.

Чемпионат России. Премьер-лига

11-й тур

"Краснодар" - "Ахмат" (Грозный) - 0:1 (0:0)

Гол: Исмаэл, 60.

"Краснодар": Синицын, Стоцкий, Мартынович, Спаич (Перейра, 65), Рамирес, Вандерсон Масиэл, Шишкин, Газинский, Куэва, Классон (Сулейманов, 72), Ари (Игнатьев, 72).

"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Родолфу (Плиев, 88), Анхель, Семенов, Мохаммади, Гащенков, Думбья, Исмаэл, Иванов, Мбенг (Бериша, 69).

Предупреждения: Родолфу, 36. Гащенков, 37. Ари, 42. Семенов, 42. Спаич, 47. Исмаэл, 61. Газинский, 67. Перейра, 80. Городов, 87.

Судьи: Мешков (Дмитров). Аверьянов, Болотенков (оба - Москва).

21 октября. Краснодар. Стадион "Краснодар".