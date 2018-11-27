"Краснодар" продлил контракт с Классоном

"Краснодар" объявил о продлении контракта с полузащитником Виктором Классоном. Прежнее соглашение действовало до лета 2020-го года, новое действует до 30-го июня 2021 года.

– Руководство ФК "Краснодар" рассчитывает, что продление сотрудничества с Классоном поможет команде в достижении новых побед и покорении турнирных вершин, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что футболист перешел в "Краснодар" из шведского клуба "Эльфсборг" в январе 2017-го года. За это время он провел в составе "быков" 72 официальных матча, в которых забил 25 мячей и сделал 12 результативных передач.

В текущем сезоне Классон провел 20 матчей в составе "Краснодара", забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.

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