"Краснодар" призвал болельщиков соблюдать нормы цивилизованного поведения на матче со "Спартаком"

"Краснодар" на официальном сайте попросил болельщиков соблюдать правила поведения до и во время домашнего матча 17-го тура чемпионата России против "Спартака". Отмечается, что на стадион не будут допущены лица в состоянии алкогольного опьянения.

– Отнеситесь с пониманием к требованиям безопасности и нормам цивилизованного поведения. На стадион "Краснодара" запрещено приносить семечки и другие продукты питания, алкоголь и дудки. Также вас могут попросить сдать профессиональную аппаратуру для фото– и видеосъемки, объемные сумки, рюкзаки и другие вещи. Лица в состоянии алкогольного опьянения на стадион допущены не будут, несмотря на наличие билета, – говорится в сообщении на сайте "Краснодара".

Матч "Краснодар" – "Спартак" пройдет завтра, 18 ноября, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.