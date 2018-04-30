11:13 | Футбол — РФПЛ

"Краснодар" предупредил болельщиков "Локомотива" о тщательном досмотре

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"Краснодар" призвал болельщиков "Локомотива" приходить на матч 28-го тура чемпионата России заранее. Как отмечается в сообщении пресс-службы "быков", ожидается аншлаг, а на входе на стадион будет тщательный досмотр.

"Вниманию болельщиков "Локомотива"! Вход на гостевой сектор будет открыт за 2,5 часа до начала матча! Ожидается аншлаг, а на входе тщательный досмотр. Не откладывайте проход на сектор на последние полчаса - иначе рискуете не успеть на игру", - говорится в сообщении.

Напомним, матч "Краснодар" – "Локомотив" состоится сегодня, 30 апреля. Начало игры – 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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