"Краснодар" предупредил болельщиков "Локомотива" о тщательном досмотре

"Краснодар" призвал болельщиков "Локомотива" приходить на матч 28-го тура чемпионата России заранее. Как отмечается в сообщении пресс-службы "быков", ожидается аншлаг, а на входе на стадион будет тщательный досмотр.

"Вниманию болельщиков "Локомотива"! Вход на гостевой сектор будет открыт за 2,5 часа до начала матча! Ожидается аншлаг, а на входе тщательный досмотр. Не откладывайте проход на сектор на последние полчаса - иначе рискуете не успеть на игру", - говорится в сообщении.

Напомним, матч "Краснодар" – "Локомотив" состоится сегодня, 30 апреля. Начало игры – 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.