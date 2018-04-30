"Краснодар" предупредил болельщиков "Локомотива" о тщательном досмотре

"Краснодар" призвал болельщиков "Локомотива" приходить на матч 28-го тура чемпионата России заранее. Как отмечается в сообщении пресс-службы "быков", ожидается аншлаг, а на входе на стадион будет тщательный досмотр.
"Вниманию болельщиков "Локомотива"! Вход на гостевой сектор будет открыт за 2,5 часа до начала матча! Ожидается аншлаг, а на входе тщательный досмотр. Не откладывайте проход на сектор на последние полчаса - иначе рискуете не успеть на игру", - говорится в сообщении.
Напомним, матч "Краснодар" – "Локомотив" состоится сегодня, 30 апреля. Начало игры – 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Вниманию болельщиков "Локомотива" @fclokomotiv !– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 30 апреля 2018 г.
Вход на гостевой сектор будет открыт за 2,5 часа до начала матча #КраснодарЛокомотив!
Ожидается аншлаг, а на входе 👉 тщательный досмотр. Не откладывайте проход на сектор на последние полчаса - иначе рискуете не успеть на игру! pic.twitter.com/RFtE3yn8Io
merniloskut
Девак доглядывать в обе!
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ЗлобныйЖиртрест
Всех отверстий
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