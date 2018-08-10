"Краснодар" представил третью форму на сезон. Она полосатая

Технический партнер PUMA и "Краснодар" представили новый дизайн третьей экипировки команды для официальных матчей сезона-2018/19.

Как сообщает пресс-служба "быков", третий комплект выполнен в базовых клубных цветах и обладает уникальным качеством – дизайном, ранее не задействованным в игровой форме команды. Сменяющие друг друга белые и зеленые полосы – абсолютно новая модель получила лаконичное и безукоризненное исполнение.

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