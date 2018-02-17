"Краснодар" представил сборную десятилетия клуба

Центральным нападающим сборной десятилетия "Краснодара" стал Федор Смолов, сообщает официальный сайт "быков". За форварда отдали голоса 68 процентов болельщиков.
Таким образом полностью состав лучщих игроков краснодарской команды за десятилетнюю историю клуба выглядит следующим образом:
вратарь Андрей Дикань, защитники Виталий Калешин, Сергей Петров, Андреас Гранквист, Александр Мартынович, опорный полузащитник Юрий Газинский, центральные полузащитники Маурисио Перейра и Павел Мамаев, а также нападающие Вандерсон, Жоаузинью и Федор Смолов.
Наконечником нашей символической сборной за всю историю существования @FCKrasnodar стал форвард Федор Смолов! За него отдали свои голоса две трети болельщиков!– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 17 февраля 2018 г.
Мы поздравляем Федора и всех остальных игроков, попавших в Dream Team десятилетия и благодарим болельщиков за участие! pic.twitter.com/0FMcCAThBU
- Андрей Дикань
- Павел Мамаев
- Виталий Калешин
- Краснодар
- Федор Смолов
- Юрий Газинский
- Александр Мартынович
- Жоаузинью
- Сергей Петров
- Вандерсон ду Карму
- Маурисио Перейра
- Андреас Гранквист
zyuk
Дикань и в Спартаке в раме "стоит".
11:22