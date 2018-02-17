"Краснодар" представил сборную десятилетия клуба

Наконечником нашей символической сборной за всю историю существования @FCKrasnodar стал форвард Федор Смолов! За него отдали свои голоса две трети болельщиков!



Мы поздравляем Федора и всех остальных игроков, попавших в Dream Team десятилетия и благодарим болельщиков за участие! pic.twitter.com/0FMcCAThBU