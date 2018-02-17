10:58 | Футбол — РФПЛ

"Краснодар" представил сборную десятилетия клуба

1

Центральным нападающим сборной десятилетия "Краснодара" стал Федор Смолов, сообщает официальный сайт "быков". За форварда отдали голоса 68 процентов болельщиков.

Таким образом полностью состав лучщих игроков краснодарской команды за десятилетнюю историю клуба выглядит следующим образом:

вратарь Андрей Дикань, защитники Виталий Калешин, Сергей Петров, Андреас Гранквист, Александр Мартынович, опорный полузащитник Юрий Газинский, центральные полузащитники Маурисио Перейра и Павел Мамаев, а также нападающие Вандерсон, Жоаузинью и Федор Смолов.

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

zyuk

Дикань и в Спартаке в раме "стоит".

11:22

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!