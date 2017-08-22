"Краснодар" представил пакетное предложение на матчи с "Зенитом", ЦСКА и "Спартаком"

"Краснодар" на своем официальном сайте представил пакетное предложение "Топ-3", благодаря которому болельщики смогут посетить домашние матчи "быков" в чемпионате России против "Зенита", ЦСКА и "Спартака". Старт продаж пакетного предложения - 22 августа.

Отметим, что с этой даты один пакет билетов может приобрести каждый владелец абонимента на домашние матчи "Краснодара". С 28 августа акция станет доступна для держателей карт болельщика. 4 сентября будут открыты продажа в кассах и прием групповых заявок.

Стоимость пакетного предложения - от 1 200 до 15 000 рублей.

Напомним, матч против "Зенита" состоится в 11-м туре, против ЦСКА - в 13-м туре, против "Спартака" - в 17-м туре. Даты проведения игр пока не определены.