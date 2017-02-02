"Краснодар" поздравил Шалимова с днем рождения

Сегодня главному тренеру "Краснодара" Игорю Шалимову исполняется 48 лет. Краснодарский клуб поздравил специалиста с днем рождения в своем Instagram. По итогам 17-ти туров чемпионата России команда занимает пятое место в турнирной таблице.

"Весь коллектив клуба поздравляет Игоря Михайловича, желает ему крепкого здоровья, оптимизма, воплощения в жизнь всех честолюбивых замыслов и успехов в профессиональной деятельности, которые станут залогом новых побед "Краснодара" на внутренней и европейской аренах", – говорится в сообщении.