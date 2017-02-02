"Краснодар" поздравил Шалимова с днем рождения

Сегодня главному тренеру "Краснодара" Игорю Шалимову исполняется 48 лет. Краснодарский клуб поздравил специалиста с днем рождения в своем Instagram. По итогам 17-ти туров чемпионата России команда занимает пятое место в турнирной таблице.
"Весь коллектив клуба поздравляет Игоря Михайловича, желает ему крепкого здоровья, оптимизма, воплощения в жизнь всех честолюбивых замыслов и успехов в профессиональной деятельности, которые станут залогом новых побед "Краснодара" на внутренней и европейской аренах", – говорится в сообщении.
Поздравляем с днем рождения Игоря Шалимова! 2 февраля исполнилось 48 лет главному тренеру ФК "Краснодар". Весь коллектив клуба поздравляет Игоря Михайловича, желает ему крепкого здоровья, оптимизма, воплощения в жизнь всех честолюбивых замыслов и успехов в профессиональной деятельности, которые станут залогом новых побед "Краснодара" на внутренней и европейской аренах. С днем рождения, тренер! #HappyBirthday #СДнемРождения #Shalimov #Шалимов #FCKrasnodar #ФККраснодар
Доктор-Ч
Игорь Михайлович с Днём рождения! Крепкого здоровья,удачи и конечно же спортивных побед вместе с ФК Краснодар!
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