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"Краснодар" поздравил Шалимова с днем рождения

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Сегодня главному тренеру "Краснодара" Игорю Шалимову исполняется 48 лет. Краснодарский клуб поздравил специалиста с днем рождения в своем Instagram. По итогам 17-ти туров чемпионата России команда занимает пятое место в турнирной таблице.

"Весь коллектив клуба поздравляет Игоря Михайловича, желает ему крепкого здоровья, оптимизма, воплощения в жизнь всех честолюбивых замыслов и успехов в профессиональной деятельности, которые станут залогом новых побед "Краснодара" на внутренней и европейской аренах", – говорится в сообщении.

 

Поздравляем с днем рождения Игоря Шалимова! 2 февраля исполнилось 48 лет главному тренеру ФК "Краснодар". Весь коллектив клуба поздравляет Игоря Михайловича, желает ему крепкого здоровья, оптимизма, воплощения в жизнь всех честолюбивых замыслов и успехов в профессиональной деятельности, которые станут залогом новых побед "Краснодара" на внутренней и европейской аренах. С днем рождения, тренер! #HappyBirthday #СДнемРождения #Shalimov #Шалимов #FCKrasnodar #ФККраснодар

Фото опубликовано FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar) Фев 1 2017 в 8:37 PST

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Доктор-Ч

Игорь Михайлович с Днём рождения! Крепкого здоровья,удачи и конечно же спортивных побед вместе с ФК Краснодар!

09:22

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