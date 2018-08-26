"Краснодар" поздравил Мартыновича с 31-летием

"Краснодар" в Твиттере поздравил с днем рождения защитника Александра Мартыновича. Сегодня, 26 августа, белорусскому игроку обороны "быков" исполняется 31 год.

"Желаем здоровья, благополучия и, конечно же, победы сегодня в Оренбурге!", - говорится в поздравлении клуба.

Сегодня "Краснодар" в матче 5-го тура чемпионата России на выезде сыграет с "Оренбургом". Начало игры - 14.00 по московскому времени.

Напомним, Мартынович выступает за краснодарцев с 2010 года. За это время он принял участие в 161 матче во всех турнирах, забив 4 мяча.