"Краснодар" поздравил Мартыновича с 30-летием

"Краснодар" в своем Твиттере поздравил защитника команды Александра Мартыновича. Сегодня, 26 августа, игроку обороны исполняется 30 лет.

Напомним, белорусский футболист выступает за "Краснодар" с 2010 года. В сезоне-2017/18 принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу.

Ближайший матч "быков" состоится 27 августа. "Краснодар" на своем поле сыграет с "Динамо", начало встречи - 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.