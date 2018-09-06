"Краснодар" поздравил Крицюка с рождением дочери

Голкипер "Краснодара" Станислав Крицюк стал отцом. У 27-летнего вратаря родилась дочь.

- От имени всего коллектива "Краснодара" поздравляем Станислава и его супругу Юлию, желаем их семье счастья и благополучия, а малышке – расти здоровой и радовать родителей! - сообщается на официальном сайте "быков".

Крицюк выступает за "Краснодар" с 2016 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей в составе черно-зеленых и пропустил 6 мячей.

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