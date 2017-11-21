"Краснодар" поздравил Гранквиста с признанием лучшим футболистом года в Швеции

"Краснодар" на своем официальном сайте поздравил защитника и капитана команды Андреаса Гранквиста с признанием его лучшим игроком 2017 года в Швеции. 32-летний футболист получил награду в понедельник, 20 ноября.

"Поздравляем Андреаса с получением этих престижных призов, желаем ему новых профессиональных успехов и достижений в составе нашего клуба и национальной сборной Швеции!", - говорится в поздравлении "быков".

Отметим, что с 2007 по 2016 года лучшим футболистом Швеции признавался нападающий Златан Ибрагимович. В марте он получил травму в матче за "Манчестер Юнайтед" и вернулся на поле только на этих выходных. Нападающий объявил о завершении карьеры в сборной.

В 2017 году Гранквист провел 9 матчей в составе сборной Швеции и помог команда пробилась на чемпионат мира-2018, обыграв в стыковых матчах Италию (1:0, 0:0).