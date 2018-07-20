"Краснодар" поздравил Газинского с 29-летием

"Краснодар" в Твиттере поздравил с днем рождения полузащитника клуба и сборной России Юрия Газинского. Сегодня, 20 июля, хавбеку исполняется 29 лет.

"У нашего Юры день рождения сегодня! Поздравляем Юрия Газинского! Желаем здоровья и больших побед! Таких, как этим летом!", - говорится в поздравлении "быков".

Газинский выступает за "Краснодар" с 2013 года. В прошлом сезоне он провел на клубном уровне 31 матч, забив 2 мяча. В составе сборной России именинник провел 4 матча на домашнем чемпионате мира, став автором первого гола турнира.

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