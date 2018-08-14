"Краснодар" поздравил Галицкого с днем рождения

"Краснодар" поздравил владельца клуба Сергея Галицкого с днем рождения. Сегодня бизнесмену исполнился 51 год.

– Поздравляем с днем рождения основателя, владельца и президента ФК "Краснодар" Сергея Николаевича Галицкого! Весь коллектив клуба поздравляет Сергея Николаевича и желает ему крепкого здоровья, оптимизма, успехов во всех начинаниях и воплощения всех замыслов, – говорится в сообщении.