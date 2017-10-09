"Краснодар" поздравил домашний стадион с "днем рождения"

"Краснодар" в своем Твиттере напомнил о годовщине первого матча на домашнем стадионе клуба. В 2016 году арена "быков" открылась контрольным матчем, в котором встретились сборные России и Коста-Рики (3:4).
Отметим, что рекорд посещаемости стадиона был установлен на этой же игре - матч посетили 34 200 человек (при вместимости 34 291 зритель. - Прим. "СЭ").
С днем рождения,стадион!Год назад стадион @FCKrasnodar принял свой первый матч!9 октября 2016 года @TeamRussia принимала на арене Коста-Рику pic.twitter.com/ktlWP2BYQ3– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 9 октября 2017 г.