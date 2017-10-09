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08:28 | Футбол — РФПЛ

"Краснодар" поздравил домашний стадион с "днем рождения"


"Краснодар" в своем Твиттере напомнил о годовщине первого матча на домашнем стадионе клуба. В 2016 году арена "быков" открылась контрольным матчем, в котором встретились сборные России и Коста-Рики (3:4).

Отметим, что рекорд посещаемости стадиона был установлен на этой же игре - матч посетили 34 200 человек (при вместимости 34 291 зритель. - Прим. "СЭ").

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