"Краснодар" поздравил домашний стадион с "днем рождения"

"Краснодар" в своем Твиттере напомнил о годовщине первого матча на домашнем стадионе клуба. В 2016 году арена "быков" открылась контрольным матчем, в котором встретились сборные России и Коста-Рики (3:4).

Отметим, что рекорд посещаемости стадиона был установлен на этой же игре - матч посетили 34 200 человек (при вместимости 34 291 зритель. - Прим. "СЭ").