18:26 | Футбол — РФПЛ

"Краснодар" поздравил болельщиков с Новым годом


Игроки и главный тренер "Краснодара"  Игорь Шалимов поздравили болельщиков с наступающим Новым годом. 

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