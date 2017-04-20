14:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" построил 19-й футбольный манеж в Краснодарском крае

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30 апреля состоится открытие очередного футбольного манежа, построенного "Краснодаром", информирует клубная пресс-служба. Сооружение станет девятнадцатым футбольным манежем, построенным "быками" в Краснодарском крае.

Отмечается, что 30 мая состоится открытие юбилейного, 20-го футбольного манежа. Также начато строительство еще одного спортивного комплекса. Сооружение откроет свои двери для начинающих спортсменов в середине августа этого года.

Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/academy/news/object/?object_id=128735

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КОММЕНТАРИИ (3)
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АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Тушёная говядина решила взять количеством ???? Интересно только, у кого--нибудь есть инфа, куда деваются выпускники широко распиаренной Академии арутюняна ???? Куда их пристраивают ??? Или на органы и сутенёрам в Европу и Азию отправляют ???

14:41

crazysun78

а в новороссийске одно поле застроили..

14:28

баламошка

Опупеть.

14:17

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