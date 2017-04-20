"Краснодар" построил 19-й футбольный манеж в Краснодарском крае

30 апреля состоится открытие очередного футбольного манежа, построенного "Краснодаром", информирует клубная пресс-служба. Сооружение станет девятнадцатым футбольным манежем, построенным "быками" в Краснодарском крае.

Отмечается, что 30 мая состоится открытие юбилейного, 20-го футбольного манежа. Также начато строительство еще одного спортивного комплекса. Сооружение откроет свои двери для начинающих спортсменов в середине августа этого года.