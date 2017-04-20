"Краснодар" построил 19-й футбольный манеж в Краснодарском крае

30 апреля состоится открытие очередного футбольного манежа, построенного "Краснодаром", информирует клубная пресс-служба. Сооружение станет девятнадцатым футбольным манежем, построенным "быками" в Краснодарском крае.
Отмечается, что 30 мая состоится открытие юбилейного, 20-го футбольного манежа. Также начато строительство еще одного спортивного комплекса. Сооружение откроет свои двери для начинающих спортсменов в середине августа этого года.
Дополнительная информация
https://fckrasnodar.ru/academy/news/object/?object_id=128735
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Тушёная говядина решила взять количеством ???? Интересно только, у кого--нибудь есть инфа, куда деваются выпускники широко распиаренной Академии арутюняна ???? Куда их пристраивают ??? Или на органы и сутенёрам в Европу и Азию отправляют ???
14:41
crazysun78
а в новороссийске одно поле застроили..
14:28
баламошка
Опупеть.
14:17