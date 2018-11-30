"Краснодар": попросили "Матч ТВ" перенести начало встречи с "Уралом". Не удивлены, что нам отказали.

"Краснодар" в своем официальном Инстаграме сообщил, что просил "Матч ТВ" перенести начало встречи 16-го тура премьер-лиги против "Урала", который состоится 2 декабря, на более позднее время. Телеканал отказался выполнить эту просьбу.
- Напряженный игровой график отнимает много сил и эмоций. Вчера мы завершили лигоевропейский матч позже других клубов премьер-лиги, а следующую игру чемпионата в воскресенье начнем раньше всех.
Мы попросили "Матч ТВ" перенести встречу "Краснодар" - "Урал" на более позднее время. Они могли это сделать, но отказались. Футболисты не получат дополнительные часы на восстановление.
Мы не удивлены такому отношению, и надеемся только на вас, наших преданных болельщиков! - сообщается в официальном Инстаграме "Краснодара".
Напряженный игровой график отнимает много сил и эмоций 🤯 Вчера мы завершили лигоевропейский матч позже других клубов @premierliga, а следующую игру чемпионата в воскресенье начнем раньше всех. 🤨 Мы попросили @matchtv_channel перенести #КраснодарУрал на более позднее время. Они могли это сделать, но отказались. Футболисты не получат дополнительные часы на восстановление. 👿 Мы не удивлены такому отношению, и надеемся только на вас, наших преданных болельщиков! 💪👏 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ С помощью вашей фирменной 🔥🔥🔥 энергетики мы обязательно справимся!🖤💚 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ждём всех на стадионе 2 декабря в 14:00! Погода обещает быть в плюсе! ☀️😉 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #ВпередБыки #НамНужнаВашаПоддержка #ВсеНаСтадион