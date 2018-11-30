"Краснодар": попросили "Матч ТВ" перенести начало встречи с "Уралом". Не удивлены, что нам отказали.

"Краснодар" в своем официальном Инстаграме сообщил, что просил "Матч ТВ" перенести начало встречи 16-го тура премьер-лиги против "Урала", который состоится 2 декабря, на более позднее время. Телеканал отказался выполнить эту просьбу.

- Напряженный игровой график отнимает много сил и эмоций. Вчера мы завершили лигоевропейский матч позже других клубов премьер-лиги, а следующую игру чемпионата в воскресенье начнем раньше всех.

Мы попросили "Матч ТВ" перенести встречу "Краснодар" - "Урал" на более позднее время. Они могли это сделать, но отказались. Футболисты не получат дополнительные часы на восстановление.

Мы не удивлены такому отношению, и надеемся только на вас, наших преданных болельщиков! - сообщается в официальном Инстаграме "Краснодара".

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