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"Краснодар": попросили "Матч ТВ" перенести начало встречи с "Уралом". Не удивлены, что нам отказали.

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"Краснодар" в своем официальном Инстаграме сообщил, что просил "Матч ТВ" перенести начало встречи 16-го тура премьер-лиги против "Урала", который состоится 2 декабря, на более позднее время. Телеканал отказался выполнить эту просьбу.

- Напряженный игровой график отнимает много сил и эмоций. Вчера мы завершили лигоевропейский матч позже других клубов премьер-лиги, а следующую игру чемпионата в воскресенье начнем раньше всех. 

Мы попросили "Матч ТВ" перенести встречу "Краснодар" - "Урал" на более позднее время. Они могли это сделать, но отказались. Футболисты не получат дополнительные часы на восстановление.

Мы не удивлены такому отношению, и надеемся только на вас, наших преданных болельщиков! - сообщается в официальном Инстаграме "Краснодара".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напряженный игровой график отнимает много сил и эмоций 🤯 Вчера мы завершили лигоевропейский матч позже других клубов @premierliga, а следующую игру чемпионата в воскресенье начнем раньше всех. 🤨 Мы попросили @matchtv_channel перенести #КраснодарУрал на более позднее время. Они могли это сделать, но отказались. Футболисты не получат дополнительные часы на восстановление. 👿 Мы не удивлены такому отношению, и надеемся только на вас, наших преданных болельщиков! 💪👏 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ С помощью вашей фирменной 🔥🔥🔥 энергетики мы обязательно справимся!🖤💚 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ждём всех на стадионе 2 декабря в 14:00! Погода обещает быть в плюсе! ☀️😉 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #ВпередБыки #НамНужнаВашаПоддержка #ВсеНаСтадион

Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar) 30 Ноя 2018 в 5:42 PST

Краснодар - Урал

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