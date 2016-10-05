"Краснодар" попросил болельщиков не приносить на новый стадион семечки и дудки

"Краснодар" на своей странице в твиттере предупредил болельщиков о правилах поведения на новом стадионе клуба. Отметим, что на арену запрещено проносить семечки и другие продукты питания, алкоголь и дудки. 9 октября стадион "Краснодар" примет матч Россия – Коста-Рика.
"Болеем красиво! На новый стадион "Краснодара" запрещено приносить с собой семечки и другие продукты питания, алкоголь и дудки", – говорится в сообщении.
Болеем красиво! На новый стадион "Краснодара" запрещено приносить с собой семечки и другие продукты питания, алкоголь и дудки. pic.twitter.com/Lwg1ycFzVP– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 5 октября 2016 г.
ПЕНТУРИККИО
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза по итогам очередного заседания принял решение оштрафовать ФК "Краснодар" на общую сумму 125 тысяч рублей за различные нарушения на матче премьер-лиги против махачкалинской "Анжи". Как сообщил порталу "Чемпионат.com" председатель КДК РФС Артур Григорьянц, 25 тысяч рублей "горожане" заплатят за появление на секторе болельщиков клуба несанкционированного баннера "No Banana No Party Onzhi". Еще на 100 тысяч "Краснодар" оштрафован за необеспечение безопасности на матче – в ходе поединка на поле выбежал болельщик ......а так они хорошие-))))))))) не пьют не едят-0)))) пиз...болы-))
16:25
ПЕНТУРИККИО
ну да, так на ЛЕ последние 2 года болелы Кубани лузгают-))) куда ж людям до благородных быков...тьфу...смех
16:20
bobik777
А что по этому поводу думают болельщики кубани? А,типа,зато у нас на кубани семечки лузгать можно и водяру проносить. А то шо ветер,дождь,сартиры вонючие,так это,мы привыкшие.
16:18
MMT
Что-то стадион на фото больше похож на какой-то гигантский мавзолей или колумбарий. От него не спортом веет, а какой-то мемориально-памятниковостью. Интересно, он и в жизни такой же или просто неудачное фото?
16:16
bobik777
Опять Галицкий во всём виноват.
16:16
ПЕНТУРИККИО
18/05/05 с пивом с любым нельзя. С едой своей и так никто никогда не ходил, брал воле стадиона или на его территории всегда. Думаю тут именно вообще никакую нельзя, а не свою или на месте. Чтобы не убирать лишний раз крошки.
16:11
rashlim
Семки отобрать? У краснодарцев? Беспредел!
16:09
18/05/05
ПЕНТУРИККИО Воду не брать. дудки нет, вообще сидите молчите и все. Дикость очередная, во всем мире на спиртном и еде зарабатывают, у нас ни дудеть ни питьничего. Наверное и болеть не надо. тихо молча посидите. будет очень красиво..тьфу либерсты 15:45 ___________ Ну так и тут будут зарабатывать. Потому и нельзя со своим. Это все думают, что Галицкий стадион построил, а на самом деле это просто большой магнит, где несколько раз в месяц будут тысячам покупателей впаривать просрочку
16:03
drony4
краснодар без семячек? ребята,да вы шо))))))
16:02
Инквизитор 2013-9
Буй вам! Семки это наша еда!)))
15:58
ПЕНТУРИККИО
Воду не брать. дудки нет, вообще сидите молчите и все. Дикость очередная, во всем мире на спиртном и еде зарабатывают, у нас ни дудеть ни питьничего. Наверное и болеть не надо. тихо молча посидите. будет очень красиво..тьфу либерсты
15:45
Жорик Вартанов
а давайте со всего Краснодара соберите красивых девиц и заполните ими стадион, будет красивее
15:43