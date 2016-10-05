"Краснодар" попросил болельщиков не приносить на новый стадион семечки и дудки

"Краснодар" на своей странице в твиттере предупредил болельщиков о правилах поведения на новом стадионе клуба. Отметим, что на арену запрещено проносить семечки и другие продукты питания, алкоголь и дудки. 9 октября стадион "Краснодар" примет матч Россия – Коста-Рика.

"Болеем красиво! На новый стадион "Краснодара" запрещено приносить с собой семечки и другие продукты питания, алкоголь и дудки", – говорится в сообщении.