"Краснодар" пообещал фанатам "Ростова" бесплатный вход на следующий матч

"Краснодар" отметил цивилизованное поведение болельщиков "Ростова" на матче 21-го тура чемпионата России. Фанатам донской команды обещан бесплатный вход на следующий матч в Краснодаре.

"31 388 зрителей присутствовало на матче "Краснодар" - "Ростов"! Мы благодарим болельщиков за поддержку! Отметим цивилизованное поведение поклонников ФК "Ростов" и сообщаем, что на следующем матче "Ростова" в Краснодаре вход на сектор для фанатов из Ростова-на-Дону будет бесплатным!" - говорится в сообщении пресс-службы "быков" в Твиттере.