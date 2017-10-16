16:56 | Футбол — РФПЛ

"Краснодар" помог задержать фанатов, использовавших пиротехнику на матчах против "Зенита" и ЦСКА

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Благодаря системе видеонаблюдения стадиона "Краснодара", на домашних матчах команды против "Зенита" (0:2) и ЦСКА (0:1) были выявлены и идентифицированы люди, использовавшие пиротехнические средства, информирует пресс-служба "быков". После установления их личностей, нарушители общественного порядка были задержаны полицией, и на них заведены административные дела, которые в настоящее время переданы в суд.

Отмечается, что этим людям – Михайлову Н., Карманенко В., Горелову А. и Уянову Х. – в течение года будет запрещено посещение любых спортивных мероприятий, проводимых на территории РФ, в том числе и матчей РФПЛ.

 

Дополнительная информация

https://www.fckrasnodar.ru/club/news/object/?object_id=130205

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Красно-белый Коммаяк

Прям поддерживаю такое дело!!! Давно пора с этим бороться!

17:14

dv2205

наконец-то накажут идиотов

17:12