"Краснодар" помог задержать фанатов, использовавших пиротехнику на матчах против "Зенита" и ЦСКА

Благодаря системе видеонаблюдения стадиона "Краснодара", на домашних матчах команды против "Зенита" (0:2) и ЦСКА (0:1) были выявлены и идентифицированы люди, использовавшие пиротехнические средства, информирует пресс-служба "быков". После установления их личностей, нарушители общественного порядка были задержаны полицией, и на них заведены административные дела, которые в настоящее время переданы в суд.
Отмечается, что этим людям – Михайлову Н., Карманенко В., Горелову А. и Уянову Х. – в течение года будет запрещено посещение любых спортивных мероприятий, проводимых на территории РФ, в том числе и матчей РФПЛ.
Дополнительная информация
https://www.fckrasnodar.ru/club/news/object/?object_id=130205
Красно-белый Коммаяк
Прям поддерживаю такое дело!!! Давно пора с этим бороться!
17:14
dv2205
наконец-то накажут идиотов
17:12