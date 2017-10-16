"Краснодар" помог задержать фанатов, использовавших пиротехнику на матчах против "Зенита" и ЦСКА

Благодаря системе видеонаблюдения стадиона "Краснодара", на домашних матчах команды против "Зенита" (0:2) и ЦСКА (0:1) были выявлены и идентифицированы люди, использовавшие пиротехнические средства, информирует пресс-служба "быков". После установления их личностей, нарушители общественного порядка были задержаны полицией, и на них заведены административные дела, которые в настоящее время переданы в суд.

Отмечается, что этим людям – Михайлову Н., Карманенко В., Горелову А. и Уянову Х. – в течение года будет запрещено посещение любых спортивных мероприятий, проводимых на территории РФ, в том числе и матчей РФПЛ.