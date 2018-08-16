"Краснодар" получил премию fair play за сезон-2017/18

РПЛ определила лауреата премии "Лига Fair Play" сезона-2017/18. Обладателем награды стал "Краснодар". Победитель определялся на основании шести параметров: желтые и красные карточки, зрелищность матча, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд и поведение болельщиков.

Торжественная церемония награждения команды состоится 18 августа в Краснодаре перед началом матча четвертого тура со "Спартаком".

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Краснодар" - "Спартак".

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