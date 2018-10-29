18:11 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" показал победное видео из раздевалки после матча с ЦСКА

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"Краснодар" одержал волевую победу над ЦСКА во встрече 12-го тура РПЛ (2:1). В официальном Твиттере "быков" появилось послематчевое видео из раздевалки.

- Горячая от эмоций раздевалка в холодной Москве! Наша победа! - такой подписью сопровождается этот ролик.

После 12 туров "Краснодар" занимает 2-е место в РПЛ, имея в активе 22 очка.

ЦСКА - Краснодар

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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