"Краснодар" показал победное видео из раздевалки после матча с ЦСКА

"Краснодар" одержал волевую победу над ЦСКА во встрече 12-го тура РПЛ (2:1). В официальном Твиттере "быков" появилось послематчевое видео из раздевалки.
- Горячая от эмоций раздевалка в холодной Москве! Наша победа! - такой подписью сопровождается этот ролик.
🔥Горячая от эмоций раздевалка в холодной Москве!🔥 Наша победа! #ЦСКАКраснодар #СПобедойhttps://t.co/8LgM5BStey– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 29 октября 2018 г.
После 12 туров "Краснодар" занимает 2-е место в РПЛ, имея в активе 22 очка.
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