"Краснодар" пока не планирует просить о переносе игры с "Фенербахче"

Заместитель генерального директора "Краснодара" Нурбий Хакунов заявил, что, несмотря на трагическое событие в Турции, клуб не откажется от проведения матча 1/16 Лиги Европы против "Фенербахче" в Стамбуле (22 февраля 2017 года). Сегодня в Анкаре был застрелен посол РФ в Турции Андрей Карлов.

– Мы не боимся лететь в Турцию, – цитирует Life Хакунова. – "Фенербахче" – солидный клуб, который гарантирует обеспечение безопасности нашей команды. Никаких оснований сомневаться в этом у нас нет. Конечно, ужасно то, что случилось с российским послом. Но не стоит проводить какие-либо параллели с предстоящим футбольным событием. ФК "Краснодар" пока не планирует просить о переносе игры на нейтральное поле.