21:36 19 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" пока не планирует просить о переносе игры с "Фенербахче"

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Заместитель генерального директора "Краснодара" Нурбий Хакунов заявил, что, несмотря на трагическое событие в Турции, клуб не откажется от проведения матча 1/16 Лиги Европы против "Фенербахче" в Стамбуле (22 февраля 2017 года). Сегодня в Анкаре был застрелен посол РФ в Турции Андрей Карлов.

– Мы не боимся лететь в Турцию, – цитирует Life Хакунова. – "Фенербахче" – солидный клуб, который гарантирует обеспечение безопасности нашей команды. Никаких оснований сомневаться в этом у нас нет. Конечно, ужасно то, что случилось с российским послом. Но не стоит проводить какие-либо параллели с предстоящим футбольным событием. ФК "Краснодар" пока не планирует просить о переносе игры на нейтральное поле.

Дополнительная информация

https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/949081/fk_krasnodar_nie_boitsia_lietiet_v_turtsiiu_poslie_rasstriela_posla_rf

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Доктор-Ч

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