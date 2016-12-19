"Краснодар" пока не планирует просить о переносе игры с "Фенербахче"

Заместитель генерального директора "Краснодара" Нурбий Хакунов заявил, что, несмотря на трагическое событие в Турции, клуб не откажется от проведения матча 1/16 Лиги Европы против "Фенербахче" в Стамбуле (22 февраля 2017 года). Сегодня в Анкаре был застрелен посол РФ в Турции Андрей Карлов.
– Мы не боимся лететь в Турцию, – цитирует Life Хакунова. – "Фенербахче" – солидный клуб, который гарантирует обеспечение безопасности нашей команды. Никаких оснований сомневаться в этом у нас нет. Конечно, ужасно то, что случилось с российским послом. Но не стоит проводить какие-либо параллели с предстоящим футбольным событием. ФК "Краснодар" пока не планирует просить о переносе игры на нейтральное поле.
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https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/949081/fk_krasnodar_nie_boitsia_lietiet_v_turtsiiu_poslie_rasstriela_posla_rf
Доктор-Ч
Турки охренели совсем.
22:32 19 декабря