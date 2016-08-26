19:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" подтвердил уход Страндберга в "Ганновер"

0
0
0
3

Защитник "Краснодара" Стефан Страндберг продолжит карьеру в "Ганновере", сообщает пресс-служба "быков". Норвежец проведет стартовавший сезон в новом клубе на правах годичной аренды. При этом коллектив второго по силе дивизиона Германии сохранил за собой право выкупа игрока.

26-летний Страндберг перешел в "Краснодар" летом 2015 года из "Русенборга". На его счету 29 матчей и одна голевая передача в составе российской команды.

Дополнительная информация

http://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=126873

0
0
0

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Kryser

почему Краснодар продает защитников?!

19:47

palach69

Вы издеваетесь??С Мартыновичем Европу покорять?Или финансовый кризис и сюда пришел?

19:47

С.Мороз

У Галицкого проблемы с наличностью или пропал интерес??Уже второй пошёл......

19:47

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ