"Краснодар" подтвердил уход Страндберга в "Ганновер"

Защитник "Краснодара" Стефан Страндберг продолжит карьеру в "Ганновере", сообщает пресс-служба "быков". Норвежец проведет стартовавший сезон в новом клубе на правах годичной аренды. При этом коллектив второго по силе дивизиона Германии сохранил за собой право выкупа игрока.

26-летний Страндберг перешел в "Краснодар" летом 2015 года из "Русенборга". На его счету 29 матчей и одна голевая передача в составе российской команды.