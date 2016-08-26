"Краснодар" подтвердил уход Страндберга в "Ганновер"

Защитник "Краснодара" Стефан Страндберг продолжит карьеру в "Ганновере", сообщает пресс-служба "быков". Норвежец проведет стартовавший сезон в новом клубе на правах годичной аренды. При этом коллектив второго по силе дивизиона Германии сохранил за собой право выкупа игрока.
26-летний Страндберг перешел в "Краснодар" летом 2015 года из "Русенборга". На его счету 29 матчей и одна голевая передача в составе российской команды.
Дополнительная информация
http://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=126873
Kryser
почему Краснодар продает защитников?!
19:47
palach69
Вы издеваетесь??С Мартыновичем Европу покорять?Или финансовый кризис и сюда пришел?
19:47
С.Мороз
У Галицкого проблемы с наличностью или пропал интерес??Уже второй пошёл......
19:47