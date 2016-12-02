"Краснодар" подпишет защитника сборной Эквадора

Эквадорский защитник "Ференцвароша" Кристиан Рамирес может стать игроком "Краснодара", сообщает "Матч ТВ". Ранее 22-летний футболист выступал за немецкую "Фортуну" и "Нюрнберг".
В матче отборочного турнира на чемпионат мира-2018 футболист отметился своим первым голом за сборную Эквадора в ворота Чили (3:0).
В текущем сезоне Рамирес сыграл в 14 играх чемпионата Венгрии.
Дополнительная информация
http://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI696756_Ramires_lubit_tatuirovki_On_podruzhitsa_so_Smolovym_i_Mamajevym_Kogo_pokupajet_Krasnodar