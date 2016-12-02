"Краснодар" подпишет защитника сборной Эквадора

Эквадорский защитник "Ференцвароша" Кристиан Рамирес может стать игроком "Краснодара", сообщает "Матч ТВ". Ранее 22-летний футболист выступал за немецкую "Фортуну" и "Нюрнберг".

В матче отборочного турнира на чемпионат мира-2018 футболист отметился своим первым голом за сборную Эквадора в ворота Чили (3:0).

В текущем сезоне Рамирес сыграл в 14 играх чемпионата Венгрии.