14:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" подписал первый контракт с воспитанником клубной академии

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"Краснодар" подписал контракт с полузащитником Ильей Жигулевым, сообщает официальный сайт "быков". Срок соглашения рассчитан до 31 декабря 2021 года. Отметим, что 21-летний хавбек является первым из воспитанников академии клуба, ставшим полноценным игроком команды.

Жигулев пришел в академию "Краснодара" в 2009 году с самым первым набором. С 2012 года защищал цвета молодежной команды "горожан", затем в течение трех сезонов играл за "Краснодар-2" в "Зоне Юг" ПФЛ. Летом прошлого года был отдан в аренду в молдавский клуб "Милсами". Он стал одним из ведущих футболистов этого коллектива и помог ему лидером завершить осеннюю часть чемпионата страны.

В январе и феврале этого года Жигулев прошел два сбора с "Краснодаром", забил 2 мяча в контрольных матчах и впечатлил своей игрой тренерский штаб команды во главе с Игорем Шалимовым.

Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=128081

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Zutimon

Краснодар с Галицким светлое пятно во мраке РФПЛ

14:38

shpasic

12 матчей, 3 гола, 2 передачи. не так плохо, конечно, для центрального полузащитника. только вряд ли играть будет у Шалимова.

14:17

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