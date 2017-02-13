"Краснодар" подписал первый контракт с воспитанником клубной академии

"Краснодар" подписал контракт с полузащитником Ильей Жигулевым, сообщает официальный сайт "быков". Срок соглашения рассчитан до 31 декабря 2021 года. Отметим, что 21-летний хавбек является первым из воспитанников академии клуба, ставшим полноценным игроком команды.

Жигулев пришел в академию "Краснодара" в 2009 году с самым первым набором. С 2012 года защищал цвета молодежной команды "горожан", затем в течение трех сезонов играл за "Краснодар-2" в "Зоне Юг" ПФЛ. Летом прошлого года был отдан в аренду в молдавский клуб "Милсами". Он стал одним из ведущих футболистов этого коллектива и помог ему лидером завершить осеннюю часть чемпионата страны.

В январе и феврале этого года Жигулев прошел два сбора с "Краснодаром", забил 2 мяча в контрольных матчах и впечатлил своей игрой тренерский штаб команды во главе с Игорем Шалимовым.