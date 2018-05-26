14:22 | Футбол — РФПЛ

"Краснодар" подписал контракт со Спаичем


"Краснодар" на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Урошем Спаичем. Соглашение между 25-летним игроком обороны, который ранее выступал за "Андерлехт", и "быками" рассчитано до лета 2023 год.

Ранее СМИ сообщали, что "Краснодар" заплатил за Спаича 7 миллионов евро. В прошлом сезоне защитник провел 25 матчей за "Андерлехт". Ранее он выступал за "Црвену Звезду" и "Тулузу". На счету защитника также 5 матчей в составе сборной Сербии. Он вошел в расширенный состав команды на чемпионат мира-2018.

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Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=131745

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