13:58 | Футбол — РФПЛ

"Краснодар" подписал контракт с 22-летним защитником "Волгаря"

Игорь КАЛИНИН. Фото fckrasnodar.ru
Игорь КАЛИНИН. Фото fckrasnodar.ru
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"Краснодар" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником "Волгаря" Игорем Калининым. Соглашение между "быками" и 22-летним игроком обороны рассчитано до лета 2022 года.

Отмечается, что Калинин находился на просмотре в "Краснодаре" на сборе в ОАЭ.

В составе "Волгаря" зашитник принял участие в 39 матчах, забив 3 мяча. Также он играл за "Ильичевец", "Зарю" и "Звезду".

Дополнительная информация

https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=130779

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