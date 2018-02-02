"Краснодар" подписал контракт с 22-летним защитником "Волгаря"

"Краснодар" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником "Волгаря" Игорем Калининым. Соглашение между "быками" и 22-летним игроком обороны рассчитано до лета 2022 года.
Отмечается, что Калинин находился на просмотре в "Краснодаре" на сборе в ОАЭ.
В составе "Волгаря" зашитник принял участие в 39 матчах, забив 3 мяча. Также он играл за "Ильичевец", "Зарю" и "Звезду".
Защитник Игорь Калинин заключил долгосрочный контракт с ФК "Краснодар". https://t.co/KDwm2owHXP– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 2 февраля 2018 г.
Дополнительная информация
https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=130779
alex-ls
в паре с Грицаенко будет худшая защита из лидеров
14:25