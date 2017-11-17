"Краснодар" победил "Спартак" и вышел в лидеры молодежного первенства

"Краснодар" обыграл "Спартак" со счетом 3:1 в матче 17-го тура молодежного первенства чемпионата России. За "быков" отличились Магомед-Шапи Сулейманов, Александр Моргунов и Иван Игнатьев. Единственный гол за красно-белых забил Данила Прошляков.

Отметим, что "Краснодар" одержал четвертую победу подряд и вышел в лидеры молодежного первенства. "Спартак" потерпел первое поражение впервые с 11 августа, когда проиграл ЦСКА (1:2).

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17-й тур

"Краснодар" – "Спартак" (Москва) – 3:1 (2:0)

Голы: Сулейманов, 30 (1:0). Моргунов, 37 (2:0). Прошляков, 56 (2:1). Игнатьев, 79 (3:1).

Судья: Буховец (Димитровград).

17 ноября. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".