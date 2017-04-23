"Краснодар" победил "Арсенал"

"Краснодар" в домашнем матче 24-го тура чемпионата России обыграл "Арсенал". Голами в составе "быков" отметились Шарль Каборе и лучший бомбардир премьер-лиги Федор Смолов, для которого этот забитый мяч стал 14-м в чемпионате. Идущий четвертым "Краснодар" отстает от ЦСКА на 6 очков, от "Зенита" – на 5.

Чемпионат России

Премьер-лига

24-й тур

"Краснодар" – "Арсенал" (Тула) – 2:0 (0:0)

Голы: Каборе, 49 (1:0). Смолов, 84 (2:0).

"Краснодар": Синицын, Петров, Налду, Гранквист, Рамирес, Газинский, Каборе, Перейра (Подберезкин, 46), Мамаев (Вандерсон, 90), Смолов, Классон (Жоаузинью, 69).

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Вергара (Григалава, 85), Бурмистров, Максимов, Бурчану, Горбатенко, Думбья (Рыжков, 90), Шевченко.

Предупреждения: Максимов, 24. Вергара, 82.

Судьи: МАТЮНИН (Москва), Ильясов (Казань), Ширяев (Ставрополь).

23 апреля. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар". 16214 зрителей.

Трансляция матча "Краснодар" – "Арсенал"