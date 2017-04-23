"Краснодар" победил "Арсенал"

"Краснодар" в домашнем матче 24-го тура чемпионата России обыграл "Арсенал". Голами в составе "быков" отметились Шарль Каборе и лучший бомбардир премьер-лиги Федор Смолов, для которого этот забитый мяч стал 14-м в чемпионате. Идущий четвертым "Краснодар" отстает от ЦСКА на 6 очков, от "Зенита" – на 5.
Чемпионат России
Премьер-лига
24-й тур
"Краснодар" – "Арсенал" (Тула) – 2:0 (0:0)
Голы: Каборе, 49 (1:0). Смолов, 84 (2:0).
"Краснодар": Синицын, Петров, Налду, Гранквист, Рамирес, Газинский, Каборе, Перейра (Подберезкин, 46), Мамаев (Вандерсон, 90), Смолов, Классон (Жоаузинью, 69).
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Вергара (Григалава, 85), Бурмистров, Максимов, Бурчану, Горбатенко, Думбья (Рыжков, 90), Шевченко.
Предупреждения: Максимов, 24. Вергара, 82.
Судьи: МАТЮНИН (Москва), Ильясов (Казань), Ширяев (Ставрополь).
23 апреля. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар". 16214 зрителей.
Трансляция матча "Краснодар" – "Арсенал"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar#НашФутбол #РФПЛ. 24-й тур. #КраснодарАрсенал 1:0 49' Шарль Каборе pic.twitter.com/nmUuvEGQxd– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 23 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar#НашФутбол #РФПЛ. 24-й тур. #КраснодарАрсенал 2:0 84' Фёдор Смолов @smolovfedor_90 - лучший бомбардир 14⚽ pic.twitter.com/eXUhNiD3n4– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 23 апреля 2017 г.
Pablo_75
stakan84 _______ Для чего не хватит? Для 12-го места - конечно нет, но это реальный путь в стыки, и там в общем шансы не меньше 50%...
19:47
irfa23
В любом случае взяли три очка. Надо держаться за место в Лиге Европы. Это стимулирует Галицкого усиливать состав команды, а зрителей приходить на стадион...
19:16
stakan84
надо обыгрывать крылья, но и этого не хватит, думаю чтобы остаться надо набрать 7 очей
19:15
spartak ekspress
МачоМэн да пиррова скорее, надо было и в первом круге побеждать их а так очков много посеяли
19:12
МачоМэн
тухленькая победа
19:03
stakan84
Это почти конец, 80% что вылетим, но все равно буду болеть за арсенал, надежда умирает последней
19:00