18:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" победил "Арсенал"

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"Краснодар" в домашнем матче 24-го тура чемпионата России обыграл "Арсенал". Голами в составе "быков" отметились Шарль Каборе и лучший бомбардир премьер-лиги Федор Смолов, для которого этот забитый мяч стал 14-м в чемпионате. Идущий четвертым "Краснодар" отстает от ЦСКА на 6 очков, от "Зенита" – на 5.

Чемпионат России

Премьер-лига

24-й тур

"Краснодар" – "Арсенал" (Тула) – 2:0 (0:0)

Голы: Каборе, 49 (1:0). Смолов, 84 (2:0).

"Краснодар": Синицын, Петров, Налду, Гранквист, Рамирес, Газинский, Каборе, Перейра (Подберезкин, 46), Мамаев (Вандерсон, 90), Смолов, Классон (Жоаузинью, 69).

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Вергара (Григалава, 85), Бурмистров, Максимов, Бурчану, Горбатенко, Думбья (Рыжков, 90), Шевченко.

Предупреждения: Максимов, 24. Вергара, 82.

Судьи: МАТЮНИН (Москва), Ильясов (Казань), Ширяев (Ставрополь).

23 апреля. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар". 16214 зрителей.

Трансляция матча "Краснодар" – "Арсенал"

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Pablo_75

stakan84 _______ Для чего не хватит? Для 12-го места - конечно нет, но это реальный путь в стыки, и там в общем шансы не меньше 50%...

19:47

irfa23

В любом случае взяли три очка. Надо держаться за место в Лиге Европы. Это стимулирует Галицкого усиливать состав команды, а зрителей приходить на стадион...

19:16

stakan84

надо обыгрывать крылья, но и этого не хватит, думаю чтобы остаться надо набрать 7 очей

19:15

spartak ekspress

МачоМэн да пиррова скорее, надо было и в первом круге побеждать их а так очков много посеяли

19:12

МачоМэн

тухленькая победа

19:03

stakan84

Это почти конец, 80% что вылетим, но все равно буду болеть за арсенал, надежда умирает последней

19:00