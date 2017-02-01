17:06 1 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" переехал на новый стадион

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Работники "Краснодара" переехали в офис на новом стадионе, сообщает пресс-служба клуба. Помещения расположены на третьем этаже Восточной трибуны. Теперь там работают руководители клуба, селекционный и юридический департаменты, пресс-служба, отдел маркетинга, бухгалтерия и IT-специалисты.

Дизайн интерьеров холлов, приемной и переговорных выполнен в классических черно-зеленых цветах клуба с включением отделки из итальянского травертина. Общая площадь помещений составляет около 1000 квадратных метров.

Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=127972

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