"Краснодар" передаст полиции данные о фанатах, бросавших бутылки на поле

"Краснодар" на официальном сайте сообщил, что во время матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1) болельщики "быков" бросили 10 посторонних предметов в штрафную вратаря красно-белых Александра Максименко. Инцидент произошел в концовке встречи после того, как гости забили мяч, а судья после этого не стал назначать пенальти в ворота московской команды.

"По данным камер видеонаблюдения выявлено, что всего было произведено 10 бросков предметов на поле с трибун: 7 из сектора 115 и по разу из секторов 114, 215 и 216, - говорится в сообщении пресс-службы клуба. - Данные будут переданы в правоохранительные органы для составления протоколов об административном правонарушении".

Ранее "Краснодар" сообщил, что виновникам беспорядков будет запрещен проход на стадион до конца 2018 года.

По данным камер видеонаблюдения выявлено, что всего было произведено 10 бросков предметов на поле с трибун: 7 из сектора 115 и по разу из секторов 114, 215 и 216.



Данные будут переданы в правоохранительные органы для составления протоколов об административном правонарушении. pic.twitter.com/uU2xHS9Ldd – FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 20 августа 2018 г.

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