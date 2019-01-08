"Краснодар" отправится на сборы 9 января в Испанию, где проведет 6 матчей

"Краснодар"​ отправится в Испанию на первый тренировочный сбор в городе Эстепон, сообщает официальный сайт российской команды.

В Эстепоне команда будет работать до 22 января включительно. В программе первого сбора запланировано два контрольных матча. 14 января соперником черно-зеленых станет сборная Китая U-25, а в заключительный день сбора "Краснодар" встретится с "Базелем".

После трех дней отдыха "Краснодар" переедет в Марбелью, где будет тренироваться с 26 января по 6 февраля. На втором сборе главный тренер Мурад Мусаев запланировал для своих подопечных четыре спарринга. Оппонент по матчу 29 января в настоящий момент уточняется, 3 февраля команда двумя разными составами сыграет с "Мальме" и клубом американской MLS "Нью Инглэнд Революшн", а завершит пребывание черно-зеленых в Испании контрольная игра с "Локомотивом" 6 февраля.

Сразу после ее окончания "быки" вернутся в Краснодар и заключительный этап подготовки перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с "Байером" проведут на своей тренировочной базе "Четук".