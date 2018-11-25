17:18 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" открыл счет в матче с "Арсеналом"

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"Краснодар" открыл счет в матче 15-го тура чемпионата России против "Арсенала". На 40-й минуте игры нападающий Вандерсон Масиэл забил гол с передачи защитника Сергея Петрова. "Быки" забили 26-й мяч в РПЛ и стали самой результативной командой турнира.

Петров в быстрой атаке нашел пасом справа оставленного без присмотра в центре штрафной Вандерсона, которому оставалось с ходу попасть низом в пустой угол ворот.

 

Краснодар - Арсенал Т

 

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