"Краснодар" открыл счет в матче с "Арсеналом"

"Краснодар" открыл счет в матче 15-го тура чемпионата России против "Арсенала". На 40-й минуте игры нападающий Вандерсон Масиэл забил гол с передачи защитника Сергея Петрова. "Быки" забили 26-й мяч в РПЛ и стали самой результативной командой турнира.
Петров в быстрой атаке нашел пасом справа оставленного без присмотра в центре штрафной Вандерсона, которому оставалось с ходу попасть низом в пустой угол ворот.
📹 4-й гол Вандерсона в текущем розыгрыше РПЛ!– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 25 ноября 2018 г.
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