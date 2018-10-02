"Краснодар" открыл 23-й манеж в регионе

В Краснодаре состоялось открытие нового манежа академии "Краснодара", сообщает официальный сайт клуба. В спорткомплексе будут заниматься дети от 5 до 11 лет. В торжественной церемонии приняли участие директор академии Арам Фундукян, представители властей города, компании-застройщика, а также талисман клуба Бык.

Спортивный комплекс стал 14-м манежем, построенным в Краснодаре и 23-м в Краснодарском крае. Его площадь составляет более 1000 кв. м.

На территории манежа расположено игровое поле с искусственным покрытием размером 22 на 38 метров, три раздевалки с душевыми комнатами, тренерская, а также другие подсобные помещения. Кроме того, на втором этаже оборудована площадка, где родители смогут наблюдать за тренировочным процессом.