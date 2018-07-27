"Краснодар" отказался от кандидатуры Рейеса. Ему сделал предложение "Локомотив"

Как стало известно "СЭ", 25-летнего защитник сборной Мексики Диего Рейес может продолжить карьеру в "Локомотиве".

Ранее Матиас Бунге, агент 25-летнего защитника, сообщил нам, что железнодорожники проявляли интерес к его клиенту, но потом долго не выходили на связь. После этого к кандидатуре Рейеса вернулся "Краснодар", продолжающий активные поиски усиления центра обороны: "быки" вернулись к этой кандидатуре из-за того, что не удалось заключить сделку по трансферу игрока "Депортиво" Сиднея. Однако конкретного предложения Рейес не получил. На его представителей вышло руководство "Локо" и через посредников предложило условия контракта, которые пока не устраивают футболиста.

К мексиканцу также Рейесу проявляют интерес клубы из Англии, Испании и Турции, но конкретных вариантов в этих странах пока не появилось. 30 июня завершился срок контракта Рейеса с "Порту", и он стал свободным агентом. (Игорь НОВИКОВ)