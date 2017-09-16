"Краснодар" оставил в запасе Мамаева и Рамиреса на матч с "Анжи"

Стали известны составы "Анжи" и "Краснодара" на матч 10-го тура чемпионата России. Отметим, что в составе гостей в запасе остался полузащитник Павел Мамаев и защитник Кристиан Рамирес.

"Анжи": Будаков – Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Самарджич – Афонин, Хубулов, Данченко – Прудников, Маркелов, Базелюк.

Запасные: Шлеев, Лория, Фибель, Кацаев, Бакаев, Брызгалов, Хадарцев, Гулиев, Чайковский, Липартия, Иеч, Дибиргаджиев.

"Краснодар": Крицюк – Шишкин, Мартынович, Гранквист – Газинский, Петров, Подберезкин, Каборе, Перейра, Классон – Смолов.

Запасные: Адамов, Сафонов, Янбаев, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, Жоаузинью, Жигулев, Лаборде, Окриашвили, Вандерсон, Иван.

Напомним, что матч состоится сегодня в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи