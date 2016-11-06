"Краснодар" остался в меньшинстве в матче с "Оренбургом"

Полузащитник "Краснодара" Куасси Эбуэ получил прямую красную карточку в конце первого тайма домашнего матча 13-го тура чемпионата России против "Оренбурга". Ивуарийский хавбек перед розыгрышем штрафного на глазах у арбитра встречи Виталия Мешкова толкнул нападающего соперников Артема Делькина.

Напомним, что по ходу первого тайма хозяева были впереди 2:0, однако теперь уступают 2:3.

Трансляция матча "Краснодар" - "Оренбург"