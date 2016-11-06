20:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" остался в меньшинстве в матче с "Оренбургом"

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Полузащитник "Краснодара" Куасси Эбуэ получил прямую красную карточку в конце первого тайма домашнего матча 13-го тура чемпионата России против "Оренбурга". Ивуарийский хавбек перед розыгрышем штрафного на глазах у арбитра встречи Виталия Мешкова толкнул нападающего соперников Артема Делькина.

Напомним, что по ходу первого тайма хозяева были впереди 2:0, однако теперь уступают 2:3.

Трансляция матча "Краснодар" - "Оренбург"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Vovadrive

"Толкнул соперника", а вернее отпихнул. При чем Краснодар был в нападении. И за это ПРЯМУЮ КРАСНУЮ?! Причем сразу преднамеренный нокаут Калешина и... отсутствие карточек. Вопрос. Что сегодня курил Судья?!

20:45

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