"Краснодар" определит степень повреждения экрана на стадионе в течение недели

"Краснодар" будет проводить экспертизу экрана на своем стадионе в течение ближайшей недели, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Поводом стало появление широкой белой полосы на мониторе сразу после взрыва одной из петард в фан-секторе ЦСКА в концовке вчерашнего матча. На данный момент в клубе точно не знают, насколько серьезный вред был нанесен и был ли он вообще нанесен фанатами ЦСКА, и потому специалисты дадут оценку ущербу, которая прояснит ситуацию.

Стоить отметить, что до начала матча "Краснодар" – ЦСКА (0:1) у экрана несколько раз происходили сбои, в частности, появлялись помехи. Но они имели спонтанный характер, были кратковременными и тут же устранялись.