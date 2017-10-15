13:34 | Футбол — РФПЛ

"Краснодар" определит степень повреждения экрана на стадионе в течение недели

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"Краснодар" будет проводить экспертизу экрана на своем стадионе в течение ближайшей недели, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Поводом стало появление широкой белой полосы на мониторе сразу после взрыва одной из петард в фан-секторе ЦСКА в концовке вчерашнего матча. На данный момент в клубе точно не знают, насколько серьезный вред был нанесен и был ли он вообще нанесен фанатами ЦСКА, и потому специалисты дадут оценку ущербу, которая прояснит ситуацию.

Стоить отметить, что до начала матча "Краснодар" – ЦСКА (0:1) у экрана несколько раз происходили сбои, в частности, появлялись помехи. Но они имели спонтанный характер, были кратковременными и тут же устранялись.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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delacrua

найти виновного и пусть он из своего кармана платит. клуб за дебилов расплачиваться не должен

13:49

shpasic

ищите бакланов - весь вред от них.

13:39