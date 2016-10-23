"Краснодар" одержал первую победу на новом стадионе, обыграв "Амкар"

В матче 11-го тура чемпионата России "Краснодар" дома обыграл "Амкар" со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Юрий Газинский. Эта победа стала для "быков" первой на своем новом стадионе.

"Краснодар" набрал 19 очков и поднялся на 4-ю строчку в турнирной таблице. В активе подопечных Гаджи Гаджиева 16 результативных баллов. Пермский клуб располагается на 7-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

11-й тур

"Краснодар" – "Амкар" (Пермь) – 1:0 (1:0)

Гол: Газинский, 45+2.

"Краснодар": Крицюк, Калешин, Гранквист, Мартынович, Енджейчик, Ахмедов (Мамаев, 84), Каборе, Газинский, Измайлов, Жоаузинью (Подберезкин, 63), Ари (Окриашвили, 74).

"Амкар": Селихов, Занев, Джикия, Зайцев, Милькович, Гол, Хурцидзе (Баланович, 46), Комолов (Йовичич, 46), Идову, Бодул, Салугин (Костюков, 70).

Предупреждение: Зайцев, 50.

Судьи: ЛЕВНИКОВ. Жвакин (все Санкт-Петербург), Суховерхов (Воронеж).

23 октября. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар". 14900 зрителей.

Трансляция матча "Краснодар" – "Амкар"