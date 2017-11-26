13:23 | Футбол — РФПЛ

"Краснодар" обыграл "Урал", Смолов догнал Кокорина в гонке бомбардиров

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"Краснодар" на выезде обыграл "Урал" (1:0) в матче 18-го тура чемпионата России. Победу быкам принес гол Федора Смолова. Этот мяч стал для нападающего девятым в этом розыгрыше премьер-лиги - теперь он делит первое место в списке бомбардиров с форвардом "Зенита" Александром Кокориным.

Для "Краснодара" эта победа стала третьей в четырех последних матчах. Екатеринбуржцы продлили серию без побед до четырех игр кряду (2 ничьих, 2 поражения). Для команды Александра Тарханов это поражение стало первым домашним в сезоне.

Благодаря этой победе "Краснодар" поднялся на третье место в турнирной таблице премьер-лиги. В активе у "быков" 30 очков. У занимающего четвертую строчку ЦСКА 29 баллов и игра в запасе. "Урал" располагается на восьмой позиции (24).

Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

"Урал" (Екатеринбург) - "Краснодар" - 0:1 (0:1)

Гол: Смолов, 34.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц (Ароян, 9), Чернов, Меркулов, Димитров, Бумаль, Емельянов, Бикфалви, Евсеев (Ильин, 72), Портнягин.

"Краснодар": Синицын, Петров, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Газинский, Каборе, Перейра, Жоаузинью (Иван, 78), Смолов, Классон.

Предупреждение: Меркулов, 71.

Судьи: МОСКАЛЕВ (Воронеж). Болховитин, Жвакин (все - Ленинградская область).

26 ноября. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".

Урал - Краснодар

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

какой же "ВАШЕ всё", если они оба динамовцы?

13:57

foreverCSKAforever

Смолов - наше всё! Кокорин - дно!

13:45

shpasic

уйдёт ли Тарханов в отставку после договорняка? вряд ли))

13:44

Бней Иегуда

Шалимов, убирайся!))

13:33

resifi

Смолов - 60й гол в Чемпионатах России! Красавец!

13:29