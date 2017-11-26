"Краснодар" обыграл "Урал", Смолов догнал Кокорина в гонке бомбардиров

"Краснодар" на выезде обыграл "Урал" (1:0) в матче 18-го тура чемпионата России. Победу быкам принес гол Федора Смолова. Этот мяч стал для нападающего девятым в этом розыгрыше премьер-лиги - теперь он делит первое место в списке бомбардиров с форвардом "Зенита" Александром Кокориным.

Для "Краснодара" эта победа стала третьей в четырех последних матчах. Екатеринбуржцы продлили серию без побед до четырех игр кряду (2 ничьих, 2 поражения). Для команды Александра Тарханов это поражение стало первым домашним в сезоне.

Благодаря этой победе "Краснодар" поднялся на третье место в турнирной таблице премьер-лиги. В активе у "быков" 30 очков. У занимающего четвертую строчку ЦСКА 29 баллов и игра в запасе. "Урал" располагается на восьмой позиции (24).

Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

"Урал" (Екатеринбург) - "Краснодар" - 0:1 (0:1)

Гол: Смолов, 34.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц (Ароян, 9), Чернов, Меркулов, Димитров, Бумаль, Емельянов, Бикфалви, Евсеев (Ильин, 72), Портнягин.

"Краснодар": Синицын, Петров, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Газинский, Каборе, Перейра, Жоаузинью (Иван, 78), Смолов, Классон.

Предупреждение: Меркулов, 71.

Судьи: МОСКАЛЕВ (Воронеж). Болховитин, Жвакин (все - Ленинградская область).

26 ноября. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".